Atalanta, mirino su Isaksen: altro colpo danese in vista

L'Atalanta ci riprova, dopo Hojlund, il prossimo attaccante potrebbe essere ancora danese. La società bergamasca con il centravanti arrivato la scorsa estate dallo Sturm Graz per 17 milioni sembra essere pronta a passare all'incasso. Il prezzo di Hojlund è arrivato a toccare 60 milioni, una quotazione alta che sembra non impaurire il Manchester United con Ten Hag che avrebbe scelto il danese per regalarsi, finalmente, un centravanti. Nulla è ancora deciso ma se la cifra dovesse essere davvero questa sarà difficile per i Percassi dire "no".

Chi è Isaksen, accostato all'Atalanta

La Dea fa della programmazione il suo vero punto di forza e così sta già scandagliando il mercato per cercare il sostituto. La pista battuta è ancora quella che porta in Danimarca dove nel Midtylland gioca Gustav Isaksen, 22 anni, centravanti autore di 18 gol in 32 partite in campionato a cui se ne aggiungono 3 in Europa League, due in due gare contro la Lazio. Un ragazzo in forte crescita come dimostrano i nove gol nelle ultime nove gare giocate.

Potrebbe essere lui il dopo Hojlund, anche se il suo profilo sembra non essere balzato solo agli occhi dell'Atalanta. Il giovane attaccante sarebbe infatti entrato nel mirino del Napoli, come possibile alternativa a Simeone che difficilmente verrà riscattato, del Milan, sempre a caccia di un vice Giroud, e anche dell'Arsenal che dopo la beffa delle ultime settimane vuole, l'anno prossimo, dare ancora la caccia alla Premier League.

Sarà quindi una lunga corsa con la Dea che potrebbe mettere sul piatto una parte dei guadagni in arrivo da Hojlund, un tesoretto da reinvestire per dare a Gasperini i rinforzi che servono per la prossima stagione.