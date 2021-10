Atalanta, Ilicic protagonista con la Slovenia: ora Gasperini ha bisogno del vero Josip

La Nazionale per tornare grande e prendersi anche l’Atalanta, Josip Ilicic è in rampa di lancio.

Per una volta arrivano buone notizie per l’Atalanta dalle gare delle Nazionali. La scorsa settimane proprio mentre era in campo a dfendere il suo paese, Djimsiti si è fratturato in braccio e così Gasperini lo ha perso per un mese intero. Nella sosta per le qualificazioni mondiali precedenti si era fatto male Gosens. Oggi però c’è da registrare un’ottima novità: Josip Ilicic ha segnato ancora

Josip Ilicic, l'Atalanta lo aspetta

Il funmabolico mancino che negli ultimi anni ha trascinato la Dea tra giocate da playstation, gol fondamentali e quel sinistro magico capace di innescare i compagni, ha segnato anche questa sera nella sfida tra la sua Slovenia e la Russia. E’ il terzo gol in due partite, nel giro di pochi giorni, dopo la doppietta con Malta, Purtroppo non è servito alla sua Nazionale per battere i sovietici, vincenti alla fine 2-1, ma la buona notizia a Zingonia è arrivata.

Josip Ilicic nelle ultime settimane ha faticato molto quando è stato chiamato in causa con la maglia nerazzurra. Gasperini ha pubblicamente ammesso che deve migliorare per tornare protagonista, ma ha anche dichiarato che ha tutta l'intenzione di aspettarlo perché sa che può essere un valore aggiunto. La volontà quindi di proseguire insieme c’è, anche se le sirene di mercato stanno tornando a cantare.

Senza Pessina, Ilicic deve tornare a brillare nell'Atalanta

Oggi più che mai l’Atalanta ha bisogno di Josip Ilicic. La Dea in campionato è partita tra alti e bassi e adesso deve far fronte ad un’assenza molto pesante come quella di Matteo Pessina. L’azzurro starà fuori per due mesi e lo sloveno, se in forma, potrebbe tornare ad essere titolare, insieme a Malinovskyi, alle spalle dell’unica punta.

Ai nerazzurri mancano le giocate del proprio fantasista per tornare ad essere spumeggiante come alla fine della scorsa stagione. E poi con Pasalic ancora alle prese con problemi di discontinuità e Miranchuk che stenta a decollare, Gasperini non ha molte altre alternative. L’Atalanta ha bisogno di Ilicic che dopo lo show in Nazionale ha la possibilità di riprendersi la Dea.