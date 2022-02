Atalanta - Juventus 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Nel posticipo della 25esima giornata di serie A, tra Atalanta e Juventus finise 1-1: gol di Malinovski al 75' e pareggio di Danilo al 92'. Allegri decide di andare con l'attacco pesante, composto da Dybala, Vlahovic e Morata. In porta Szczesny; difesa a quattro con Danilo, Bonucci, De Ligt e De Sciglio; e centrocampo a tre con McKennie (al posto di Zakaria), Locatelli e Rabiot. Panchina per Cuadrado. La Juve nel primo quarto d'ora è assoluta padrona del campo. Vlahovic al 3' e al 12' impensierisce Sportiello, che prima devia in corner e poi vede uscire la palla del serbo, ben servito da McKennie. Poi è Dybala, al 15', con un mancino a giro che sfiora l'incrocio. Al 25', prima conclusione dell'Atalanta con Djimsiti che fa sponda, di testa, per l'accorrente De Roon, ma il suo tentativo finisce sopra la traversa.

Articolo su Torino Today

Il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, de Roon, Zappacosta (15' st Maehle); Koopmeiners; Muriel (15' st Malinovskiy), Boga (46' st Pasalic). A disposizione: Rossi, Dajcar, Pezzella, Scalvini, Pessina, Mihaila. Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci (34' st Cuadrado), de Ligt, De Sciglio; McKennie (36' st Kean), Locatelli, Rabiot (41' st Arthur); Dybala, Vlahovic, Morata (41' st Marley). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Lu. Pellegrini, Rugani, Zakaria, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

MARCATORI: 31' st Malinovskiy (A), 47' st Danilo (J).

NOTE: Ammoniti Djimsiti, Hateboer (A); Danilo, Vlahovic, de Ligt (J). Recupero: 1'pt, 4' st.

Atalanta - Juventus 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Atalanta - Juventus 1-1 giocata domenica 13 febbraio sono disponibili su Sky Sport