Atalanta, buone notizie per De Ketelaere

Domani alle 18 sfida ad alta quota tra l'Atalanta e Juventus, un test importante per entrambe, una sfida in cui chi vince vola verso le primissime posizioni e chi perde dovrà capire se è solo una battuta d'arresto oppure se ancora manca qualcosa per poter combattere con le migliori.

Atalanta-Juventus, le ultime notizie su De Ketelaere

L'esame di maturità per l'Atalanta arriva in un momento in cui gli infortuni hanno levato a Gasperini i due centravanti in rosa, Scamacca e Touré, ma nelle ultime ore sono arrivate buone notizie per quanto riguarda Charlese De Ketelaere. Il belga ieri si era fermato per un problema muscolare, non aveva svolto il lavoro per i compagni e così era scattato l'allarme in vista del big match.

Allarme che per ora sembra rientrato, Gasperini in conferenza stampa si era detto più tranquillo dopo il provino e il tecnico lo ha anche inserito nella lista dei convocati per la gara. Segnali che potrebbero fare in modo che il rinato fantasista possa essere anche titolare affiancando Lookman e Koopmeiners in attacco. Se invece De Ketelaere dovesse partire dalla panchina, ecco che la maglia si libererebbe per uno tra Muriel e Pasalic.