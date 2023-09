Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sfida ad altissima quota in Serie A dove l'Atalanta, quarta in classifica, sfida la Juventus, terza, nella gara più interessante dell'intera giornata di campionato. Gasperini con tre vittoria di fila ha trovato continuità e adesso affronta l'esame di maturità per capire dove davvero può arrivare la sua Dea. Allegri, nonostante qualche critica è terzo e spera di agganciare in vetta la coppia Milan e Inter per candidarsi allo Scudetto.

Atalanta-Juventus, le scelte di Gasperini

Attacco a pezzi per i padroni di casa che non potranno contare sugli infortunati Scamacca e Tourè e rischiano anche di non poter utilizzare De Ketelaere. Il belga si è fermato per un problema muscolare, sosterrà un provino per capire se potrà esserci oppure no. Se il test darà esito positivo giocherà al fianco di Lookman e con Koopmeiners alle spalle, altrimenti spazio a uno tra Muriel o Pasalic. Per il resto dentro tutti i titolarissimi con Musso in porta e Scalvini che torna al suo posto in difesa.

Atalanta-Juventus: le scelte di Allegri

Pochi cambi per Allegri che dovrebbe confermare per larga parte la squadra che ha battuto il Lecce. In attacco Vlahovic ha recuperato e giocherà con Chiesa che ha vinto il ballottaggio con Milik. In mediana Fagioli completerà il terzetto con Locatelli e Rabiot, sulle fasce Cambiaso e Mckennie. In difesa senza De Sciglio e Alex Sandro, infortunati, toccherà a Rugani, Bremer e Danilo.

Atalanta-Juventus, probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) Musso, Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman

Juventus (3-5-2) Szczesny, Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa

Atalanta-Juventus in diretta tv e streaming

La sfida di domenica alle 18 tra Atalanta e Juventus sarà trasmessa solamente da DAZN che farà vedere le immagini del Gewiss Stadium sia sulla App che sul sito ufficiale.