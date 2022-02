Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Novanta minuti decisivi per le stagioni di Atalanta e Juventus, a Bergamo si affrontano le due squadre che lottano per il quarto posto. I bianconeri hanno operato il sorpasso proprio nell’ultimo turno di campionato con il successo sul Verona firmato dai nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria, Allegri ha poi vinto anche in Coppa Italia con il Sassuolo e non perde in serie A dal match di andata contro gli orobici quando Zapata sbancò lo Stadium L’Atalanta invece è caduta in settimana sia con il Cagliari che con la Fiorentina, Gasperini deve arginare il momento “no” e lo dovrà fare senza Zapata infortunato fino a maggio inoltrato.

Atalanta-Juventus: le scelte di Gasperini

Il centravanti colombiano sarà sostituito da Muriel, ma in attacco ci sono ancora dei nodi da sciogliere. Vicino a Malinosvkyi infatti sono in tre a giocarsi la maglia da titolare: Boga, Pessina e Pasalic, al momento l’italiano sembra favorito ma fino a domani sera non ci saranno certezze. Assenza pesante anche in porta dove Musso è squalificato, al suo posto giocherà Rossi dietro a Djimsiti, Demiral e Toloi. A centrocampo la coppia centrale non si tocca, giocheranno Freuler e De Roon, sugli esterni spazio a Zappaccosta e Maehle che sembra aver sorpassato Hateboer all’ultima curva.

Atalanta-Juventus: le scelte di Allegri

Pochi i dubbi di Allegri alla vigilia dell’importante sfida. In difesa mancherà Chiellini infortunato, così vicino a Bonucci ci sarà De Ligt, con il duo brasiliano Alex Sandro-Danilio a chiudere la retroguardia. In mediana Zakaria ha dato forza fisica e concretezza, il nuovo acquisto sembra già inamovibile, al suo fianco ci saranno Locatelli e Rabiot. Già fatto anche l’attacco, orfano di Chiesa fino al termine della stagione, Ad accompagnare Vlahovic, due gol in due gare da quando è arrivata alla Juve, sarà accompagnato nel tridente da Morata e Dybala.

Atalanta-Juventus: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Rossi; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Atalanta-Juventus: diretta tv e streaming

La sfida che vale il quarto posto verrà trasmessa in diretta solamente da Dazn. La piattaforma è visibile sia tramite la App, su tutti i dispositivi abilitati, sia dal sito ufficiale con notebook o pc. La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi e di Francesco Guidolin.