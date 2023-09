Atalanta, verso la Juventus con due assenti e pochi dubbi

Dopo due vittorie consecutive in campionato che diventano tre se si aggiunge l'Europa League, l'Atalanta è pronta al suo esame di maturità. Gasperini ha trovato la continuità che è mancata nelle prime settimane della stagione e la sfida alla Juve misurerà le ambizioni della Dea che al match arriva con 12 punti a meno uno proprio dai bianconeri e dal terzo posto.

Atalanta-Juventus, le ultime notizie sugli infortuni

Gasperini si presenterà alla sfida senza i due lungodegenti Scamacca ed Tourè. Per il primo il ritorno è possibile subito dopo la sosta, per il secondo bisognerà aspettare il 2024 per rivederlo in campo. L'Atalanta però sembra aver trovato la formula magica per fare a meno anche dei suoi centravanti grazie alla coppia Lookman-De Ketelaere, confermatissima anche contro i bianconeri. Solo panchina per Muriel che il Gasp si tiene probabilmente come arma a gara in corso in caso di bisogno.

Per il resto la formazione della Dea sembra essere già pronta con tante conferme e qualche ritorno. In difesa davanti a Musso, in vantaggio su Carnesecchi per una maglia da titolare tra i pali nerazzurri, dovrebbe esserci di nuovo Scalvini con Toloi e Kolasinacm saranno loro a cercare di arginare la super coppia Chiesa-Vlahovic. A centrocampo nulla cambia con De Roon ed Ederson al centro e sulle fasce Zappacosta e Ruggeri, favoriti sui vari Bakker, Hateboer e Holm. Il trequartista sarà Koopmeiners sempre più trascinatore della squadra e faro della manovra dalla metà campo in su. Sarà compito dell'olandese azionare il duo Lookman-De Ketelaere.