Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Juventus terza a 63 punti, Atalanta quinta a 58 insieme a Roma e Milan, in mezzo l'Inter a 60, davanti la Lazio a 64. La corsa Champions vive nella trentaquattresima giornata il suo momento decisivo con tre scontri diretti, uno di questi si giocherà domenica alle 12,30 al Gewiss Stadium tra la Dea e la Vecchia Signora.

Gasperini arriva lancitissimo dopo le tre vittorie di fila in campionato, Allegri ha invece ritrovato il sorriso nel turno infrasettimanale con la vittoria sul Lecce dopo tre sconfitte e un pareggio che hanno messo a rischio il posizionamento nelle prime quattro tornato ad esser realtà dopo il momentaneo annullamento del meno quindici.

Atalanta-Juventus: le scelte di Gasperini

Problemi di formazione per i padroni di casa che non potranno contare su Sportiello, Lookman, Hojlund, Ruggeri e Hateboer. Gasperini sceglie quindi Zapata centravanti sostenuto da Pasalic e Koopmeiners, in mediana De Roon e Ederson mentre sugli esterni l'ottimo Zappacosta degli ultimi tempi giocherà a destra e Maehle a sinistra. In difesa senza Okoli e forse Palomino, il terzetto sarà composto da Scalvini, Sjimsiti e Scalvini.

Atalanta-Juventus: le scelte di Allegri

Due le assenze per Allegri che perde Paredes per squalifica e De Sciglio per infortunio. In attacco Vlahovic è in vantaggio su Milik, al suo fianco più Di Maria che Chiesa mentre il centrocampo a cinque vedrà protagonisti Cuadrado e Kostic sulle fasce e Fagioli, Locatelli e Rabiot in mezzo. Al centro della difesa Bonucci.

Atalanta-Juventus: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Zapata

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Atalanta-Juventus in diretta tv e streaming

Il match del Gewiss Stadium sarà trasmesso sia da Dazn, su App e sito ufficiale, che su Sky che dedicherò alla sfida i canali 201, 202, 213 e 251. Per lo streaming le immagini saranno visibile anche su Sky Go e Now Tv.