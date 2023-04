Atalanta, torna Koopmeiners ma è emergenza difesa

L'Empoli prima della sosta, la Cremonese subito dopo e adesso il Bologna per fare tris e continuare a rincorrere il quarto posto. L'Atalanta scalda i motori in vista della volta Champions League dove parte dal sesto posto con 48 punti, come la Roma, a meno due dall'Inter, su cui ha recuperato sei punti nelle ultime due giornate, e a meno tre dal Milan.

Atalanta: torna Koopmeiners

Gasperini sogna il ritorno nella più importante competizione europea per club e dalla prossima gara potrà contare nuovamente su uno dei giocatori più importanti della sua squadra Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese si è fermato prima della sosta, ha saltato l'Empoli e anche la Cremonese, ma nell'ultimo caso solo per precauzione. Contro i felsinei ci sarà e riprenderà probabilmente da titolare il suo posto in mediana.

L'emergenza difesa

Centrocampo quindi di nuovo al completo mentre ci saranno problemi a imbastire la linea difensiva. In questo momento Gasperini ha gli uomini contati, Djimsiti dovrebbe tornare in gruppo durante la settimana ma dopo lo stop potrebbe non essere al meglio. Non ci sarà sicuramente lo squalificato Toloi e così non restano che Palomino, Scalvini e Demiral, la quarta scelta sarebbe Okoli che però nel 2023 è uscito dai radar e mai ha messo piede in campo dopo un avvio di stagione promettente.

La Dea però non vuole mancare l'appuntamento, essere contati in difesa è un problema, ma con l'attacco a disposizione Gasperini potrebbe puntare a fare un gol in più dei prossimi avversari, in grande forma. Hojlund, Boga e Lookman sono entrati perfettamemte nella sfida con la Cremonese risultando i migliori, Muriel e Zapata continuano a faticare ma stanno trovando la condizione giusta, la batteria di fuoco è davvero notevole e con le big spesso altalenanti, l'Atalanta punta davvero al ritorno in Champions League.