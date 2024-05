Atalanta: la lunga giornata dei tifosi e ora la festa

È stata davvero una lunga giornata quella dei tifosi dell'Atalanta in trasferta a Dublino. Quasi in ottomila si sono riversati nella capitale irlandese per seguire questa finale di Europa League vinta con merito dai ragazzi di Gasperini. I tifosi hanno invaso le vie del centro e si sono messi in fila per posare con la coppa al Castello di Dublino. Tra questi chi ha viaggiato per ore, chi non ha dormito e chi ha ritrovato in questa città amici e parenti lontani. I tifosi nerazzurri hanno colorato le vie del centro per diverse ore prima di imboccare la strada per lo stadio. All'interno dell'Aviva non è mancato l'incitamento per tutta la durata della gara, con l'esplosione al fischio finale, che ha sancito la vittoria della squadra lombarda. Una gioia che è durata per molti minuti anche durante la premiazione. Nessuno mai aveva visto questa società trionfare in Europa e quindi vi lasciamo immaginare il delirio. Una festa che a Dublino probabilmente durerà fino alla ripartenza dei tanti voli che riporteranno a casa i tifosi. E intanto anche a Bergamo è già un tripudio vero e proprio, con le piazze invase dai supporter nerazzurri. I festeggiamenti continueranno anche all'arrivo della squadra all'aeroporto. Una serata quella del 22 maggio 2024 che resterà nella storia dell'Atalanta e nel cuore dei suoi tifosi.