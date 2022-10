Atalanta-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Dea imbattuta e seconda, contro la Lazio quinta e reduce da pari con l'Udinese dopo tre vittorie per 4-0. Due squadre in salute che si affrontano in quella che è una gara che negli ultimi tempi è stata spesso accesa e senza esclusioni di colpi. Buone notizie per Gasperini che recupera Zapata anche se solo per la panchina, per Sarri invece è la prima gara senza Ciro Immobile, che resterà ai box fino a gennaio.

Atalanta-Lazio: le scelte di Gasperini

Oltre a Zapata che dato il lungo stop andrà inizialmente in panchina, Gasperini recupera anche a pieno regime Djimsiti, lui invece dovrebbe giocare titolare al posto di Scalvini con Demiral e Okoli a chiudere il terzetto difensivo. Sulla destra torna Hateboer che ha scontato il turno di squalifica, mentre dall'altra parte la Dea si affida ancora a Soppy visto che Zappacosta continua ad esser fuori per infortunio. Solita grande abbondanza in attacco con Pasalic, favorito su Malinovskyi e Ederson, alle spalle di Lookman, tre gol nelle ultime tre gare, e Muriel.

Atalanta-Lazio: le scelte di Sarri

Sarri deve risolvere il nodo della sostituzione di Ciro Immobile, in rosa non c'è un vero centravanti senza l'azzurro e così al centro del tridente dovrebbe giocare Felipe Anderson con Pedro e Zaccagni sugli esterni. Per il resto dentro tutti i titolari, a centrocampo niente Luis Alberto, giocherà ancora Vecino con Milinkovis-Savc e Cataldi, in difesa a fare coppia con Romagnoli sarà ancora Patric.

Atalanta-Lazio: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Muriel.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Atalanta-Lazio in diretta streaming e tv

La sfida di domenica alle 18 tra Atalanta e Lazio sarà trasmessain diretta solamente su DAZN con immagini in streaming sul sito ufficiale e sulla App ma solo per chi ha sottoscritto l'abbonamento. Niente Sky quindi o NowTv per questa occasione. La telecronaca è stata affidata a Ricky Busacaglia ed Emanuele Giaccherini