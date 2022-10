Atalanta, Gasperini riscopre l'abbondanza

Sarà una giornata di fuoco per l'Atalanta che domenica alle 18 sfida la Lazio in un vero e proprio big match di altissima classifica con la Dea seconda a meno due dal Napoli e i capitolini quinti a 21. Sarri non avrà a disposizione Ciro Immobile, Gasperini anche non sarà al completo ma rispetto al recente passato avrà decisamente più scelta.

Atalanta-Lazio, buone notizie dall'infermeria nerazzurra

Nelle scorse settimane gli infortuni hanno limitato la formazione bergamasca che ha perso i vari Muriel, Zapata, Djimsiti, Palomino, Toloi e Musso. Non tutti rientreranno in tempo per la gara di domenica, ma Gasperini, che già schiera Muriel da qualche settimana, avrà di nuovo a disposizione Duvan Zapata. Il colombiano è tornato ad allenarsi in gruppo negli scorsi giorni e, pur non avendo ancora i novabta minuti nelle gambe, potrà entrare nella ripresa. Una bella carta da giocarsi se la coppia Muriel-Lookman non dovesse riuscire a rendersi pericoloso.

Passi avanti anche per la difesa retta nelle ultime settimane dai soli giovani Demiral, Scalvini e Okoli. Da domenica potrà essere schierato Djimsiti ormai tornato a pieno regime e ci sono buone notizie anche per Toloi che la prossima settimana si allenerà nuovamente con il gruppo. A quel punto mancherà solo Palomino all'appello.

Chi resta fuori nella Dea

Per la sfida con la Lazio resteranno indisponibili anche Zappacosta e Musso, difficili recuperarli prima di novembre, ma tornerà dalla squalifica Hateboer e così sugli esterni insieme all'olandese potrà essere schierato uno tra Maehle e Soppy, con il secondo favorito per partire titolare.

Tante buone notizie per l'Atalanta non solo in vista della Lazio, il prossimo mese sarà infatti molto importante per le ambizioni della Dea che sfiderà anche il Napoli, il 5 novembre e l'Inter, il 13, prima che il campionato si fermi per lasciare spazio al Mondiale. Due test per capire se la Dea potrà davvero lottare per ambiziosi traguardi, arrivarci con una rosa lunga sarà sicuramente molto importante per Gasperini.