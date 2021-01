Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: Gasperini sceglie Muriel, Inzaghi con Immobile

Una sfida aperta ad ogni pronostico, quella in programma mercoledì 27 gennaio alle 17.45 tra Atalanta e Lazio e valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Nerazzurri e biancocelesti arrivano all'impegno forti di una lunga striscia positiva alle spalle: la formazione di Gasperini, che sabato scorso ha travolto per 3-0 il Milan, non perde da ben 13 gare tra campionato, Champions League e Coppa Italia, quella di Simone Inzaghi è invece reduce da cinque successi consecutivi. La vincente, in semifinale, troverà una tra Napoli e Spezia.

Atalanta-Lazio, le scelte dei due allenatori

Gasperini, per la sfida contro la Lazio, si affiderà al 3-4-2-1. In difesa maglia da titolare per Palomino al posto di Djimsiti, mentre Pessina potrebbe arretrare sulla linea dei centrocampisti per far rifiatare De Roon. Sulle corsie esterne Maehle, in vantaggio su Hateboer, e Gosens. In attacco Muriel dal primo minuto al posto di Zapata, con alle sue spalle Ilicic e uno tra Miranchuk e Malinovskyi.

3-5-2 per Simone Inzaghi, che, visti i pochi uomini a disposizione, non potrà attuare molto turnover. La linea difensiva sarà composta da Patric, Hoedt e Acerbi, mentre a centrocampo ci saranno Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa-Akpro e Marusic. In attacco ballottaggio a tre tra Correa, Muriqi e Caicedo per una maglia da titolare al fianco di Immobile.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Ilicic, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa-Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi