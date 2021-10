Atalanta-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Atalanta quinta a 18 punti, Lazio sesta a 17 e il big match è servito. Sabato alle 15 al Gewiss Stadium Gasperini e Sarri giocano per il sorpasso alla Roma e il ritorno nelle zone altissime della classifica. I bergamaschi sono in emergenza piena, ma arrivano dalla rinfrancante vittoria di Genova contro la Sampdoria. I biancocelsti, anche loro vincenti nel turno infrasettimanale con la Fiorentina, sono quasi al completo.

Atalanta-Lazio: le scelte di Gasperini

La Dea prepara la gara senza quasi tutti i suoi centrali di difesa, Palomino è out per squalifica, Djimsiti è fuori per infortunio e sia Toloi che Demiral sono a rischio. La situazione è grave e martedì c’è la sfida di Champions League contro il Manchester United a complicare le cose. Gasperini potrebbe provare a rischiare Demiral, più di Toloi, da affiancare a De Roon e Lovato in difesa. Così a centrocampo ci sarà la conferma di Koopmeiners vicino a Freuler, mentre sugli esterni senza Gosens e Hateboer continueranno a macinare chilometri Zappacosta e Maehle. L’attacco è quasi al completo, mancherà solo Pessina, e quindi i ballottaggi sono ancora tutti da sciogliere. Zapata parte favortito su Muriel così come Ilicic sembra in vantaggio su Malinovskyi, la terza maglia dovrebbe finire sulle spalle di Pasalic.

Atalanta-Lazio: le scelte di Sarri

Molto meno agitata la vigilia di Sarri che ha già praticamente scelto la squadra da schierare contro l’Atalanta. Imprescindibile il 4-3-3 e pronta l’esclusione di Luis Alberto, elogiato nel post Fiorentina, ma sorpassato per il match di domani da Basic. In difesa dovrebbe farcela Luiz Felipe che affiancherà Acerbi davanti a Reina. Scelte già fatte anche in attacco, Zaccagni è ancora out per infortunio così il tridente sarà Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Da sciogliere il ballottaggio Hysaj-Lazzari con il primo in leggero vantaggio perchè maggiormente propenso alla fase difensiva.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

Atalanta (3-4-2-1) Musso; Demiral, De Roon, Lovato; Maehle, Koopmeineers, Freuler, Zappacosta; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

Lazio (4-3-3) Reina, Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Basic, Lucas Leiva, Milinkovic Savic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Atalanta-Lazio: dove vederla in diretta streaming e tv

L’unico modo per vedere Atalanta-Lazio in diretta streaming e in tv sarà essere abbonati a DAZN. La piattaforma trasmetterà la gara in esclusiva, niente Sky quindi, su tutti i dispositivi abilitati per la App, oppure direttamente sul proprio sito internet. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia e all’ex centrocampista Luca Budel.