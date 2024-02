Atalanta-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sfida per il quarto posto al Gewiss Stadium dove l'Atalanta che guida la corsa all'ultimo posto che vale l'accesso alla prossima Champions affronta la Lazio sesta con due punti in meno del prossimo avversario. I bergamaschi sono in un ottimo periodo di forma come confermano le ultime tre vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia. In flessione invece la formazione di Sarri che arriva al match dopo la sconfitta in Supercoppa con l'Inter e il deludente pari interno con il Napoli.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

Nella Dea assenza pesante nel reparto avanzato dove non ci sarà Koopmeiners, oltre a Lookman impegnato in Coppa d'Africa, al posto dell'olandese uno tra Miranchuk e Pasalic con il russo in vantaggio. Per il resto pochi dubbi, uno forse davvero ancora da sciogliere con Holm che sfida Zappacosta per la maglia di esterno destro. In difesa ancora out il nuovo acquisto Hien.

Nella Lazio non ci saranno Patric e Zaccagni, oltre allo squalificato Cataldi. Tre i ballottaggi della vigilia con Gila più di Casale in difesa, Isaksen in vantaggio su Pedro per una maglia in attacco e Lazzari che dovrebbe riuscire a scavalcare Pellegrini nella corsa ad un posto da titolare, al centro dell'attacco Immobile.

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca

Lazio (4-3-3) Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendzoui, Rovella, Luis Alberto, Isaksen, Immobile, Felipe Anderson

Atalanta-Lazio in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium di domenica alle 18 tra Atalanta e Lazio sarà trasmessa in diretta solamente da Dazn su sito e app ufficiali. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Mancini con Valon Behrami al commento tecnico.