Atalanta-Lecce, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Dea per confermarsi al quarto posto, sperando di scrollarsi di dosso Milan e Roma, il Lecce per mettere un altro mattone nella costruzione di una salvezza tornata in bilico dopo gli ultimi scivoloni e il contemporaneo ritorno alla vittoria del Verona.

Punti pesanti in palio al Gewiss Stadium con Gasperini che non vuole fermarsi dopo il successo a Roma contro la Lazio e per farlo dovrebbe confermare il duo Hojlund-Lookman. Tra i salentini problemi in difesa, Baroni spera di poter schierare Strefezza colpito dall'influenza.

Atalanta-Lecce, le scelte di Gasperini

De Roon e Scalvini squalificati, Hateboer fuori fino a fine stagione, Zapata di nuovo ai box e Pasalic a forte rischio. Sono queste le assenze dell'Atalanta in vista della sfida di domenica alle 12,30. Gasperini torna al tridente con Boga e Lookman che accompagnano il baby bomber Hojlund in attacco. In mediana spazio a Ederson con Koopmeiners, a sinistra Zappacosta che è tornato dopo il lungo calvario segnando una rete all'Olimpico. In difesa torna la vecchia guardia Palmonino, Djimsiti e Toloi.

Atalanta-Lecce, le scelte di Baroni

Nei salentini è emergenza difesa,non ci saranno Pongracic e Umititi, la coppia davanti a Falcone sarà Baschirotto-Ceccaroni, in mediana spazio all'uomo mercato Hjulmand, mentre in attacco Strefezza è influenzato ma dovrebbe stringere i denti per chiudere il tridente con Colombo e Di Francesco, se il capocannoniere dei giallorossi non dovesse farcela spazio a Dia.

Atalanta-Lecce, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Ceccaroni, Gallo; Blin, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Atalanta-Lecce in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lecce stra trasmessa in tv da Sky mentre per lo streaming saranno attivi i canali Now TV, Sky Go e Dazn, tutti disponibili sia su App che sui rispettivi siti ufficiali. Su Dazn la teelcronaca sarà di Alberto Santi e Dario Marcolin, su Sky il commento sarà di Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.