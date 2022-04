Atalanta, è davvero finito un ciclo?

Finisce 2-0 con la stella Nkuku che brilla e lancia il Lipsia in semifinale di Europa League, lasciando all’Atalanta il dubbio, che in realtà serpeggia da qualche tempo, che un ciclo possa essere davvero finito. La Dea di questa sera non è riuscita a trovare la qualificazione, adesso deve puntare tutto sul campionato e con sei finali da giocare l’accesso alla prossima stagione europea è a rischio. Un fallimento? Lo dicono in tanti, ma forse la parola non è quella giusta. L’annata non è stata delle migliori, ma è ricca di “se” che sicuramente non fanno la storia, ma devono essere citati per non scivolare nel mero calcolo del solo risultato.

Se Cristiano Ronaldo non avesse segnato le due reti decisivo nel doppio confronto con il Manchester United entrambe a poche minuti dal termine, la Dea sarebbe arrivata agli ottavi di Champions League per il terzo anno di fila, se gli infortuni non l’avessero perseguitata (anche stasera mancavano o erano a mezzo servizio alcune colonne) nei momenti decisivi la storia sarebbe potuta essere molto diversa.

Il ciclo Atalanta è finito?

Il passato è passato, ora bisogna guardare al futuro che potrebbe portare molti cambiamenti. Il primo avverrà in società e si sa da tempo, oggi Percassi ha fatto conoscere al pubblico Pagliuca che non scaricherà l’Atalanta per provare la scalata al Chelsea come qualcuno ha detto e scritto nei giorni scorsi. C’è chi lo chiama ingresso di nuovi soci, chi “nuova proprietà” ed è stato Gasperini stasera a chiamarla così. Tutto passa da qui, dalle scelte che gli americani e Percassi faranno nel prossimo futuro.

L’addio di Sartori, il miglior uomo mercato d’Italia, sarà un primo banco di prova importante. Poi c’è la questione Gasperini, ha qualche colpa (come tutti i tecnici del mondo) e tanti meriti, e proprio la sua conferma o il suo addio diranno se il ciclo sarà finito oppure o no.La guida dei nerazzurri è lui, è lui che ha creato la favola in campo e se insieme a Sartori dovesse andare via anche il tecnico Grugliasco allora sarà vera rivoluzione.

Ora bisognerà chiedersi se è davvero necessario. La risposta è semplicemente “no”. Bisognerà trovare degli accorgimenti alla formazione, il ciclo per alcuni è finito, dopo i vari Gollini, Gomez e Gosens, lascerà anche Hateboer, e magari anche Ilicic. Quella squadra, che tante soddisfazioni ha regalato, non ci sarà più, ma la sensazione è che altri hanno le qualità giuste per far ripartire un nuovo ciclo: Koopmeiners, Demiral, Malinovskyi sono i pilastri da cui ripartire, Musso e Boga dovranno dimostrare di valere i 20 milioni a testa spesi, poi ci sono i giovani, una risorsa che all’Atalanta non è mai mancata. E allora forse un ciclo in campo è finito davvero, ma chi pensa che la favola Dea sia terminata dovrà ricredersi, perché le fondamenta sono solide e magari il prossimo ciclo sarà ancora più vincente di quello che forse si è concluso stasera.