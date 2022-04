Atalanta-Lipsia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’la notte più importante dell’anno per l’Atalanta che giovedì alle 18,45 al Gewiss Stadium ospita i tedeschi del Lipsia per cercare l’accesso alla semifinale di Europa League. La Dea, reduce da due ko di fila in campionato con Sassuolo e Napoli, in campo internazionale sa come trasformarsi. Nel primo incontro gli uomini di Gasperini sono usciti dal campo con qualche rimpianto perché forse meritavano qualcosa di più del pareggio. L’avversario però è di tutto rispetto, ha tanti giocatori di alto livello, sta lottando per il quarto posto in Bundesliga ed è in grande rimonta con una lunga striscia positiva ancora aperta prima del match del Bergamo.

Atalanta-Lipsia: le scelte di Gasperini

Il Lipsia non sarà l’unico ostacolo da superare per l’Atalanta che ancora una volta si giocherà tutto con una formazione rimaneggiata. All’appello mancheranno Toloi, Freuler e Maehle, tutti infortunati, e Djimsiti è ancora in forse nonostante stia cercando di rientrare a tempo di record dal problema alla spalla. Lo staff proverà a recuperarlo e a farlo scendere in campo fin dall’inizio, altrimenti toccherà a Scalvini chiudere la difesa a tre davanti a Musso con Palomino e Demiral. Scelte obbligate a centrocampo dove Koopmeiners farà coppia con De Roon, mentre sugli esterni correranno Zappacosta e Hateboer. In attacco il solito rebus, al momento il terzetto favorito è quello composto da Pasalic, Malinovskyi e Muriel, ma Zapata scalpita e anche Pessina e Boga non sembrano essere tagliati fuori dalla corsa alla maglia da titolare.

Atalanta-Lipsia: le scelte di Tedesco

Pochi dubbi invece per Tedesco che dovrebbe schierare la formazione “tipo” con il solito 3-4-1-2 e un attacco di altissimo livello. Nkuku è la nuova stella che già sembra essere sul taccuino di tante big europee, Andrè Silva ha fatto male all’andata, mentre Dani Olmo è il vero valore aggiunto che andrà ingabbiato come fatto con Wirtz nella sfida con l’Eintracht. Alle loro spalle in mezzo al campo giocheranno Kampl e Laimer, dinamismo e non solo al servizio della squadra, mentre sugli esterni ci saranno gli inesuaribili Angelino e Henrichs. Confermata anche la difesa che in realtà nel primo scontro è andata spesso in sofferenza, il terzetto Simakan, Orban e Gvardiol proteggerà il portiere Gulacsi

Atalanta-Lispia: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.

Lipsia (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Olmo; Nkunku, André Silva. All. Tedesco.

Atalanta-Lipsia in diretta tv e streaming

La gara sarà ancora una volta trasmessa sia da Dazn che da Sky, ma non ci sarà possibilità di vederla gratis, su TV8 infatti non è in programma la partita. Sulla piattaforma che detiene i diritti tv anche della Serie A il match si potrà guardare su tutti i dispositivi abilitati con la App altrimenti sul sito ufficiale. Sky dedicherà all’evento i canali Sport Uno, Sport 4K e sport, per lo streaming su potrà accedere sia su Now TV, servizio on demand, che su Sky Go.