Atalanta-Liverpool, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sfida di fuoco per l'Atalanta di Gasperini. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 2-1 sul campo del Crotone in campionato, ospiteranno il Liverpool nella terza giornata del girone D di Champions League (fischio d'inizio alle 21 di martedì 3 novembre). Una sfida che promette spettacolo, con i bergamaschi che, con i loro quattro punti, inseguono nel raggruppamento gli inglesi, al comando con due vittorie nelle prime due gare.

Atalanta-Liverpool, le scelte dei due allenatori

Gasperini si affiderà al 3-4-1-2, con Gomez in appoggio al tandem d'attacco composto da Zapata e Muriel. In mezzo al campo spazio per Hateboer, Freuler, Pasalic e Mojica, mentre in difesa, davanti al portiere Sportiello, ci saranno Toloi, Romero e Djimsiti. 4-3-3 invece per il Liverpool di Kloop, con Alisson tra i pali, Alexander-Arnold, Williams, Gomez e Robertson in difesa, Wijnaldum, Henderson e Jones a centrocampo ed il tridente Salah, Firmino, Mané in attacco.

Atalanta-Liverpool in tv e streaming

La gara Atalanta-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Collection e Sky Sport 253. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che permette di accedere alla visualizzazione di diversi eventi sportivi, comprese le partite Champions League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Atalanta-Liverpool, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica; Gomez; Muriel, Zapata. All.: Gasperini

Liverpool (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Williams, Gomez, Robertson; Jones, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.