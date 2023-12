Atalanta, il gran ritorno di Luis Muriel

Luis Muriel è tornato e lo ha fatto alla sua maniera, quattro gol nelle ultime tre partite, proprio quando l'Atalanta ne aveva più bisogno. Con Touré fuori da mesi e Scamacca ancora una volta ai box, Gasperini ha varato la sua Dea senza centravanti con De Ketelaere e Lookman, talento allo stato puro ma poco killer instinct. Così quando si è iniziato a capire che servivano i gol, il tecnico ha Grugliasco ha richiamato in causa il colombiano, mossa perfetta.

Atalanta, Luis Muriel continua a segnare

Gol partita di tacco con il Milan in uno scontro diretto per la Champions, doppietta con il Rakow in Europa League, giusto per tenersi in allenamento, e rete anche stasera contro la Salernitana per dare il via alla rimonta. Per la seconda volta in carriera Muriel è andato a segno per tre gare consecutive con l'Atalanta, la prima risaliva alla stagione 2020-2021 quando arrivò a sei, oggi la serie è aperta e visto che Scamacca e Touré ne avranno ancora per un po' chissà che quella striscia non possa essere eguagliata o superata.

I problemi fisici che lo avevano limitato a inizia anno sono solo un ricordo per Muriel, che con questi numeri si approccia al 2024, anno in cui andrà in scadenza con l'Atalanta. A 32 anni e con questa classe potrebbe davvero diventare un uomo mercato, a meno che la Dea non lo convinca a restare e prolungare.