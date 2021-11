Atalanta-Manchester United, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’attesa è finita, il gran giorno di Atalanta-Manchester United è arrivato. Gasperini in piena emergenza infortuni proverà a battere i Diavoli Rossi senza Gosens, Pessina, Toloi, Djimsiti e Hateboer. Serve un’impresa per vendicare sportivamente la beffa dell’andata, successo inglese 3-2 in rimonta, e prendersi tre punti che proietterebbero la Dea in cima al girone con sole due gare ancora da giocare. Solskjaer arriva al Gewiss Stadium dopo la vittoria con il Tottenham per 3-0 con cui ha salvato la panchina, e conferma i cambi tattici visti proprio con gli Spurs.

Atalanta-Manchester United: le scelte di Gasperini

L’unica buona notizia per Gasperini è il recupero di Palomino che tornerà in campo dal primo minuto al fianco di Demiral. Il terzo componente della retroguardia è l’unico dubbio della Dea in vista del match, il ballottaggio è tra De Roon e Lovato, se l’olandese scalerà ancora una volta in difesa allora giocherà Koopmeiners al fianco di Freuler, altrimenti il giovane ex Verona sarà titolare e De Roon riprenderà il suo posto a centrocampo. Per il resto scelte obbligate sugli esterni dove giocheranno Zappacosta e Maehle. In attacco Zapata centravanti con Malinovskyi e Pasalic in vantaggio su Ilicic e Muriel per partitre dal primo minuto alle sue spalle.

Atalanta-Manchester United: le scelte di Solskjaer

Solskjaer dovrebbe confermare il cambio di modulo con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-5-2 vincente contro il Tottenham. Pochi i dubbi di formazione con alcune scelte “forti” del tecnico norvegese, al momento salvo ma su cui incombe ancora il rischio esonero in caso di sconfitta. Non dovrebbero partire dall’inizio Paul Pogba e Jadon Sancho che male si adatta per caratteristiche al nuovo modulo. Così davanti a De Gea trio formato da Maguire, Lindolf e Varane mentre sugli esterni agiranno Wan-Bissaka e Shaw chiamati a coprire tutto il campo. Nel cuore della mediana Fred vince il ballottaggio con Matic, al suo fianco i muscoli di McTominay e la fantasia di Bruno Fernandes. La coppia d’attacco vede sicuro del posto Cristiano Ronaldo mentre Rashford, leggermente favorito su Greenwood e Cavani, dovrebbe essere la sua spalla.

Atalanta-Manchester United: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Musso, De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Manchester United (3-5-2) De Gea; Lindelof, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, Fernandes, McTominay, Fred, Shaw; Ronaldo, Rashford

Atalanta-Manchester United: dove vederla in diretta tv e streaming

La diretta tv della gara sarà un’esclusiva di Sky che trasmetterà la partita sui canali 206 e 254 con la telecronaca di Massimo Marianella e il commento tecnico di Luca Marchegiani. Per lo streaming invece sarà disponibile, oltre alla App Sky Go e al servizio on demand Now TV, anche la piattaforma griffata Mediaset, Infinity Plus in cui a raccontare il match saranno Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli.