Atalanta-Marsiglia, in quattro saltano la gara di Europa League

Un solo biglietto per la finale in palio al Gewiss Stadium giovedì alle 21, a giocarselo saranno Atalanta e Marsiglia che tornano a sfidarsi a una settimana di distanza dell'1-1 della prima partita. La Dea spera di centrare la finalissima puntando forte sul suo splendido momento, è l'unica formazione italiana ancora in ballo su tre fronti, e anche sul fattore campo. In trasferta infatti il Marsiglia fatica e non poco come dimostrano le quattro sconfitte e un pareggio negli ultimi cinque impegni lontano dal Velodrome, una sola la vittoria nell'ultime dieci.

Atalanta-Marsiglia, le ultime notizie su infortunati e squalificati

Gasperini si ritrova una squadra in grande forma e con poche assenza. In vista del ritorno della semifinale di Europa League ci sarà sicuramente Toloi, lo stesso tecnico ha confermato il pieno recupero dell'esperto difensore centrale. Difficile, se non quasi impossibile, ritrovare il perno difensivo Kolasinac, con Hien che a questo punto dovrebbe tenersi stretta la maglia da titolare, e Holm. L'esterno è ancora alle prese con l'infortunio, ma nel suo ruolo la Dea è decisamente coperta con Zappacosta e Hateboer.

Buone notizie per quello che riguarda la formazione francese con Gasset che recupera quasi tutti i giocatori assenti nelle ultime settimane. Rientrano dall'infermeria e saranno pronti per giocare Merlin, Balerdi, Gigot, Mbemba e Clauss, restano quindi nella lista degli indisponibili solamente i lungodegenti Rongier e Nadir. Due soli assenti quindi per i francesi per cercare di passare il turno al Gewiss Stadium