Atalanta-Marsiglia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv

L'Atalanta è pronta a iniziare la sua settimana più lunga, la Dea domani sera affronterà il Marsiglia nella semifinale di ritorno di Europa League, poi sfiderà la Roma in campionato nello scontro diretto per l'accesso alla prossima Champions League e infine mercoledì contro la Juventus si giocherà la finale di Coppa Italia. Inutile dire che si procederà passo dopo passo e contro i francesi al Gewiss Stadium sarà necessario vincere, dopo l'1-1 dell'andata, per andarsi a prendere un posto in finale di Europa League.

Atalanta-Marsiglia, le scelte di Gasperini

Per riuscire nell'impresa Gasperini proporrà la formazione titolare con il portiere di coppa Musso protetto da Hien, Djimsiti e Scalvini, non ce la fa Kolasinac dopo l'infortunio di giovedì scorso. In mediana Ederson e De Roon con Zappacosta e Ruggeri sugli esterni. Deciso anche l'attacco con De Ketelaere in vantaggio su Lookman a completare il tridente insieme a Scamcca e Koopmeinrs.

Atalanta-Marsiglia, le scelte di Gasset

Gasset recupera tutti i giocatori in dubbio e quindi non potrà contare solamente su Rongier e Nadir. Confermata tutta la colonia ex Serie A con Lopez in porta e Veretout e Kondogbia in mediana, nessun dubbio anche in attacco dove Aubameyang sarà ancora il pericolo pubblico numero uno affiancato nel 4-3-3 dagli esterni Sarr e Luis Henrique.

Atalanta-Marsiglia, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

Marsiglia (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique.

Atalanta-Marsiglia in diretta tv e streaming

Niente diretta in chiaro per la sfida tra Atalanta e Marsiglia, sarà infatti Bayer Leverkusen-Roma la sfida trasmessa da TV8 giovedì sera. I tifosi bergamaschi dovranno quindi seguire la partita su Sky o su DAZN con i canali streaming che saranno quelli ufficiali della seconda piattaforma citata e poi Sky Go e Now Tv per la prima.