Atalanta-Midtjylland, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tre punti per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. L'Atalanta di Gasperini, dopo la storica vittoria sul Liverpool ad Anfield, cerca un nuovo successo contro il Midtjylland nella quinta giornata del gruppo D di Champions League (fischio d'inizio alle 21 di martedì 1 dicembre). I nerazzurri occupano attualmente il secondo posto del girone a quota 7 in coabitazione con l'Ajax, avversario degli orobici nell'ultimo turno.

Atalanta-Midtjylland, le ultime

Gian Piero Gasperini, privo di Caldara, Gollini, Malinovskyi, Pasalic, Depaoli e Miranchuk, dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2, con Gomez in appoggio al tandem d'attacco composto da Muriel e Zapata. Panchina per Ilicic. Il Midtylland risponderà invece con un 4-2-3-1 nel quale l'unica punta Kaba sarà supportata da Dreyer, Sisto e Mabil.

Atalanta-Midtjylland in tv e streaming

La partita Atalanta-Midtjylland sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite) e da Mesiaset su Canale 5. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go e Mediaset Play. Esiste infine la possibilità Now Tv, che permette la visione delle gare di Champions League attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Atalanta-Midtjylland, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Mojica; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Cools, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba. All. Priske