Atalanta-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Domenica alle 20,45 va in scena al Gewiss Stadium Atalanta-Milan, la sfida più interessante della seconda giornata di Serie A. La Dea in piena rivoluzione accoglie Soppy, che andrà in pachina dopo aver giocato solo una settimana fa proprio contro i rossoneri con la maglia dell'Udinese, ma nei prossimi giorni potrebbe perdere Malinosvkyi dopo aver detto addio a Freuler. Tra i rossoneri ancora niente maglia da titolare per De Ketelaere ma tanti recuperi per Stefano Pioli che sogna il bis dopo lo Scudetto dello scorso anno.

Atalanta-Milan: le scelte di Gasperini

Buone notizie dall'infermeria dell'Atalanta, Demiral e Zappacosta recuperano anche se solo per la panchina. Finisce quindi l'emergenza, all'appello mancheranno solo Ederson e Palomino. La formazione anti Milan dovrebbe ricalcare quella che ha vinto, soffrendo, a Genova con la Sampdoria. In difesa Okoli giocherà centrale con ballottaggio aperto tra Scalvini e Djimsiti. Niene cambi in mediana mentre in attacco Zapata e Pasalic non si toccano ma Lookman spinge per una maglia, al momento però resta favorito Muriel.

Atalanta-Milan: le scelte di Pioli

Tutti a disposizione tranne Ibrahimovic e Pioli sorride. Il Milan arriva a Bergamo quasi al completo con un Tonali in più nel motore, l'azzurro farà coppia con Bennacer in mediana. Niente esordio da titolare per De Ketelaere, il trequartista alle spalle di Rebic, Giroud e Origi non sono ancora al meglio, sarà Brahim Diaz con Leao inamovibile e Messias o Saelemaekers a contendersi l'ultimo posto in formazione.

Atalanta-Milan: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Atalanta-Milan in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium sarà un'esclusiva di DAZN che trasmetterà la gara in streaming su app e sito ufficiale, sperando che siano terminati i problemi tecnici che hanno reso difficile la visione della prima giornata di campionato. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, al suo fianco ci sarà il doppio ex del match Montolivo.