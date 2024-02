Koopmeiners come Bellingham, l'Atalanta si gode il suo centrocampista-bomber

L'Atalanta brilla e lo fa anche grazie al suo leader Teun Koompmeiners. L'olandese, già al centro di tanti discorsi di mercato, con il gol di stasera al Milan ha raggiunto per la seconda stagione di fila i 10 gol. Gasperini lo ha accolto da centrocampista, poi nel corso dell'annata scorsa lo ha spostato più avanti nel suo scacchiere, a ridosso delle punte, e il mancino lo ha ricambiato con un'accelerazione tra numeri e prestazioni impressionante.

Koopmeiners, altri 10 gol con l'Atalanta

Il 25enne è una macchina da reti che segna praticamente come un attaccante, il gol di San Siro con il Milan è il secondo nelle ultime due partite giocate, ma se si va oltre l'infortunio che lo ha costretto a saltare le gare con Lazio e Udinese, si scopre che anche nelle tre partite prima del problema fisico aveva segnato in tutte, 4 reti in totale. La firma numero 8 sul tabellino del suo campionato è arrivata alla "Scala" del Calcio e a questo bottino vanno aggiunti i due centri in Coppa Italia.

Doppia quindi, proprio come l'anno scorso con 10 gol in 33 gare di campionato. Ci sono solo altri quattro centrocampisti in Europa che nelle ultime due stagioni sono riusciti a segnare almeno 10 reti nelle rispettive squadre: Jude Bellingham tra Real Madrid e Borussia Dortmund, Phil Foden con il Manchester City e Vincenzo Grifo, 11 e 17 gol con il Friburgo. L'Atalanta si gode il suo centrocampista-bomber e chi lo vorrà in estate dovrà presentarsi almeno con 50 milioni, viste le statistiche e la qualità del giocatore, nemmeno troppi.