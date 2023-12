Atalanta-Milan, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

L'Atalanta per ritrovare la strada giusta e chiudere la mini crisi, il Milan per dare un altro segnale importante in campionato e restare saldamente in zona Champions League. Sabato alle 18 è sfida cruciale al Gewiss Stadium soprattutto per Gasperini che in campionato ha perso tre delle ultime quattro gare ed è scivolato all'ottavo posto. Se la passa meglio Pioli che nonostante le polemiche è terzo a 29 punti, a più cinque sulla Fiorentina quinta ed è reduce da due vittorie di fila.

Atalanta-Milan, le scelte di Gasperini

Problemi in attacco per Gasperini che dovrà giocare senza centravanti viste le assenze per infortunio di Scamacca e Touré. Molto probabile che venga confermato il tridente leggero Lookman, Koopmeiners, De Ketelaere, con alle loro spalle De Roon, Ederson, Ruggeri e Zappacosta, rientrato dall'infortunio. Anche la difesa è in emergenza, Toloi non recupera, Palomino è out così come Djimsiti, a completare il reparto insieme a Scalvini e Kolasinac potrebbe essere Hateboer.

Atalanta-Milan, le scelte di Pioli

Infermeria sempre piena per Pioli che deve rinunciare a Sportiello, Kalulu, Kjaer, Caldara, Pellegrino, Okafor e Thiaw. Leao sta tentando il recupero ma difficilmente verrà rischiato. Scelte quindi obbligate con Theo Hernandez che scala ancora al fianco di Tomori e Florenzi che gioca a sinistra. In mediana Musah e Reijnders con Loftus Cheek impiegato ancora alle spalle di Giroud.

Atalanta-Milan, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) Musso, Scalvini, Kolasinac, Hateboer; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere

Milan (4-2-3-1) Maignan, Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi; Musah, Rejinders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud

Atalanta-Milan, dove vederla in diretta tv e streaming

La gara del Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan sarà trasmessa solamente da Dazn in streaming su sito e App ufficiali, oppure al canale Zona Dazn al numero 214 del pacchetto Sky.