Atalanta-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ tempo di big match in Serie A, il posticipo di questa sera delle 20,45 valido per la settima giornata sarà Atalanta-Milan con i rossoneri terzi della classe, e ancora imbattuti in campionato, che affronteranno una Dea reduce da tre risultati utili consecutivi che diventano cinque contando anche la Champions League. Pioli e Gasperini sono alle prese con qualche problema di formazione, sono sei in totale gli infortunati.

Atalanta-Milan: dubbio Palomino per Gasperini

I nerazzurri hanno perso durante la partita con lo Young Boys l’esterno mancino Gosens, out per due mesi, che si aggunge ad Hateboer tra gli indisponibili. Rientrano invece siia Toloi che Demiral, buone notizie infine per Palamino che dovrebe andare almeno in panchina. Davanti a Musso per questa sera confermato Demiral, in mediana spazio ancora a Freuler e De Roon mentre a sinistra giocherà Maehle. Gasperini non dovrebbe cambiare in attacco con Malinovskyi e Pessina a sostegno di Zapata.

Pioli sceglie Kjaer e Rebic per Atalanta-Milan

Pioli deve invece rinunciare ad Ibrahimovic, Krunic, Bakayoko e Florenzi, ma ritrova Kjaer che farà coppia con Tomori al centro della difesa. Pochi i dubbi della vigila, il più grande riguarda il centrocampo con Tonali che sembra essere in vantaggio sullo spento Kessié delle ultime uscite. La punta centrale sarà ancora una volta Rebic, Giroud non è al meglio e partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

Atalanta (3-4-2-1) Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

Dove vedere Atalanta-Milan in diretta streaming e tv

La sfida tra nerazzurri e rossoneri promette spettacolo, il consiglio è ovviamente quello di non perdersela. Per vederla in diretta streaming l’unico opzione sarà DAZN, la sfida sarà in esclusiva sulla piattaforma, niente diretta su Sky quindi. In cabina di commento ci saranno Stefano Borghi e Federic Balzaretti.