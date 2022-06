Atalanta, sfuma Minamino: rifiutata l’offerta per Muriel

Il sogno Minamino è sfumato per l’Atalanta. Il centrocampista giapponese, in uscita dal Liverpool, era stato accostato alla Dea negli scorsi giorni, ma non sarà un nuovo giocatore dei nerazzurri. Il Monaco infatti ha raggiunto l’accordo con i reds per il trasferimento dell’ala, il nipponico si trasferirà quindi nel Principato per 15 milioni di euro. Sfuma quindi la possibilità di arrivare al calciatore, ma qualcosa in entrata nella batteria dei trequartisti da mettere a disposizione di Gasperini si muoverà.

Miranchuk e Ilicic sono vicini all’addio, Pessina continua ad essere oggetto del desiderio di tante squadre, lo sogna il Monza e anche l’Inter sembra voler iscriversi alla corsa. Così il neo direttore sportivo Tony D’Amico andrà a caccia di un nuovo giocatore offensivo, magari Barak che lui stesso aveva portato a Verona.

Offerta bassa dell’OM per Muriel, l’Atalanta rifiuta

Arrivano novità anche sul fronte Luis Muriel. Il colombiano è entrato nel mirino dell’Olympique Marsiglia che dopo i primi apprezzamenti ha rotto gli indugi. Secondo alcuni rumors i francesi avrebbero messo sul piatto 10 milioni di euro per il cartellino del centravanti. L’offerta però è troppo bassa e l’Atalanta l’avrebbe già rifiutata, per Muriel la Dea vorrebbe almeno 15 milioni di euro, valutazione che sembra aver raffreddato la pista Juventus.

In caso di addio di Muriel dovrà essere acquistato un nuovo centravanti. Broja del Chelsea, nella lista anche del Napoli, sembra essere lontano, in Inghilterra danno in vantaggio il West Ham sempre che il Chelsea si decida a cederlo. Nelle ultime ore è spuntato il nome d Pinamonti reduce da un’ottima stagione a Empoli, corteggiato anche dal Monza.