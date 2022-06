Atalanta su Minamino: concorrenza e stipendio gli ostacoli

E’Takumi MInamino il nome più suggestivo per il calciomercato dell’Atalanta. Il centrocampista offensivo giapponese di 27 in estate lascerà il Liverpool vice campione d’Europa e a quanto pare anche la Dea si è iscritta alla corsa. Arrivato nel Vecchio Contnente nel 2015 grazie al Salisburgo, ha giocato nel Southampton e poi nei reds dove però in questa stagione ha trovato poco spazio con sole 11 presenze in campionato e 3 in Champions League.

Minamino all’Atalanta: la trattativa è in salita

Sono probabilmente questi numeri a spingere Minamino a voler lasciare la squadra di Klopp, ma nonostante un’annata non da protagonista gli interessamenti non mancano. Piace all’Atalanta di Gasperini che potrebbe impreziosire con il nipponico la batteria dei trequartisti, senza contare che il giocatore è molto duttile e il tecnico di Grugliasco non è nuovo a cambi di ruolo in corsa.

La Dea però per portarlo a Zingonia dovrà battere una folta e agguerrita concorrenza. Minamino infatti in Premier League piace a Leeds e West Ham e in Francia al Monaco. Tre squadre di livello e che, soprattutto le due inglesi, spesso non badano a spese. Il prezzo del cartellino tra l’altro non sarebbe altissimo, circa 20 milioni secondo i rumors, lo stesso di Boga e Musso, due degli ultimi acquisti dei bergamaschi.

I costi dell’operazione però non si limitano al cartellino, anzi è lo stipendio del giocatore che potrebbe frenare l’operazione. Minamino al Liverpool guadagna 2,7 milioni, nell’Atalanta nessuno si avvicina a quella cifra. In questi casi le strade sono due, o il calciatore si abbassa l’ingaggio oppure deve contribuire la squadra che cede il giocatore. Senza una di queste due ipotesi il sogno Minamino potrebbe non diventare realtà.