Atalanta-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Esordio stagionale al Gewiss Stadium per l'Atalanta che sfida il Monza sabato sera alle 20,45. La Dea è partita tra luci e ombre con il successo 2-0 con il Sassuolo seguito dalla sconfitta di Frosinone 2-1. Per il Monza, dopo il ko alla prima a San Siro con l'Inter è arrivato il successo 2-0 con l'Empoli, ora Palladino cerca la prima impresa stagionale.

Atalanta-Monza: le scelte di Gasperini

L'addio di Zapata apre le porte della formazione titolare a Scamacca che sembra aver vinto il ballottaggio con Muriel. Alle sue spalle probabile anche la presenza dal primo minuto di De Ketelaere al fianco di Koopmeiners sulla linea dei trequartisti. L'avanzamento dell'olandese cambia la coppia in mediana con De Roon affiancato da Ederson, sugli esterni ancora Zappacosta e Ruggeri, favorito su Bakker. Difesa ridotto all'osso, senza Palomino e Toloi giocheranno Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

Atalanta-Monza: le scelte di Palladino

Retroguardia in difficoltà anche per Palladino che non avrà a disposizione D'Ambrosio e Izzo, così giocheranno Caldirola e Carboni con Pablo Marì. In mediana spicca il nome di Gagliardini, mentre il tridente vedrà la rivelazione Colpani, due gol all'Empoli, giocare insieme Pessina alle spalle di Mota Carvalho.

Atlanta-Monza: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca

Monza (3-4-2-1) Di Gregori, Carboni, Marì, Caldirola; Kyriakopoulos, Machin, Gagliardini, Ciurria; Pessina, Colpani; Mota Carvalho

Atalanta-Monza in diretta tv e streamig

Doppia possibilità per i tifosi dell due squadre per vedere la gara in diretta tv e streaming. La partita sarà infatti trasmessa sia su DAZN che su Sky ai canali 251 e 202, per gli abbonati all'emittente satellitare sarà attivo anche lo streaming su Sky Go, la partita sarà trasmessa anche su NOw.