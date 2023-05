Atalanta a pezzi contro il Monza

Vincere per volare in Europa League. L'Atalanta sfida il Monza domenica alle 21 per tenersi stretto il quinto posto, al limite per arrivare sesta in campionato e qualificarsi alla seconda più importante competizione europea, anche se la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui domani la Roma vincesse la finale contro il Siviglia. Attenzione però perché la squadra di Gasperini si deve guardare dalla Juventus che ha due punti in meno e può operare il sorpasso.

Atalanta, gli assenti contro il Monza

Meglio non fare calcoli quindi, vincere con il Monza è l'obiettivo di Gasperini, che a fine stagione potrebbe lasciare la Dea, e di tutti per dare il giusto saluto ai tifosi regalandogli per l'ennesima volta l'Europa. Il problema è che non sarà semplice perché il Monza di Palladino è in buona forma e soprattutto perché sono tanti gli assenti in casa bergamasca.

Oggi da Zingonia non arrivano buone notizie, Boga ha lavorato a parte e la sua presenza resta a rischio, mentre non ci saranno Zapata, Palomino, Soppy, Hateboer e Ruggeri, per loro solo terapie per i rispettivi infortuni. La coperta è quindi corta soprattutto sugli esterni con Zappacosta e Maehle che rimangono gli unici due superstiti per occupare le fasce.

La formazione è quasi già fatta, resta solo un dubbio da sciogliere chi sarà l'ultimo titolare del tridente insieme a Hojlund e Koopmeiners? Al momento Pasalic sembra partire favorito su Lookman, anche lui reduce da alcuni guai fisici e non al meglio. Per il resto già fatte tutte le altre scelte con Ederson e De Roon in mediana e la difesa a tre composta da Djimsiti, Toloi e Scalvini.