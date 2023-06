Atalanta-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ultima di campionato al Gewiss Stadium per l'Atalanta che è già sicuro di un posto in Europa ma deve vincere per mantenere il quinto posto e volare in Europa League, in caso di ko potrebbe subire il doppio sorpasso di Roma e Juventus e andare in Conference League. Nessun traguardo da tagliare per il Monza che però è in buona forma e ha già dimostrato di non regalare nulla a nessuno.

Atalanta-Monza: le scelte di Gasperini

Tante assenze per Gasperini che deve rinunciare a Zapata, Palomino, Ruggeri, Soppy e forse anche a Boga. In attacco Hojlund sarà il riferimento centrale con Koopmeinersi e Pasalic alle sue spalle, solo panchina per Lookman. Sugli esterni scelte obbligate con Zappacosta e Maehle che sono gli unici disponibili nel ruolo. In difesa tra Toloi e Scalvini ci sarà Djimsiti.

Atalanta-Monza: le scelte di Palladino

Palladino sceglie Petagna come centravanti con due trequartisti in appoggio che saranno Caprari e Sensi, in mezzo al campo agiranno Rovella e Pessina mentre sugli esterni ci saranno i corteggiatissimi sul mercato Ciurria e Carlos Augusto. In porta va Di Gregorio protetto da Izzo, Pablo Marì e Caldirola.

Atalanta-Monza: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Højlund.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Sensi; Petagna.

Atalanta-Monza in diretta tv e streaming

La partita del Gewiss Stadium di domenica 4 giugno alle 21 sarà trasmessa su Dazn su sito ufficiale e App e su Sky al canale numero 253 del satellite.