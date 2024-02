Atalanta, il mercato chiama Muriel: addio anticipato

Potrebbe finire con qualche mese di anticipo l'avventura di Luis Muriel con l'Atalanta. Il colombiano ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e il rinnovo è sempre stato molto lontano, già in estate con gli arrivi di Scamacca e Touré l'opzione di trovare un accordo non sembrava semplice. Il colombiano è stato utilizzato poco da Gasperini anche se quando è sceso in campo ha fatto la sua parte come dimostrano i 6 gol messi a segno.

Muriel lascia l'Atalanta e va a Orlando

A 33 anni da compiere ad aprile, Luis Muriel ha ancora qualche freccia nel suo arco e non vuole sprecarla, per questo sarebbe pronto a lasciare Bergamo già nei prossimi giorni. Il corteggiamento dell'Orlando City, club della MLS americana, è sempre più pressante e sembra aver fatto breccia nel cuore del colombiano. In un primo momento sembrava che la tavola fosse apparecchiata per giugno, ma qualcosa si sta muovendo per chiudere l'accordo molto prima.

La conclusione dell'affare è legata all'ok dell'Atalanta che deve liberare il calciatore essendo ancora sotto contratto. La sensazione, secondo gli ultimi rumors, è che da Bergamo nessuno si opporrebbe all'addio anticipato dell'attaccante. Se così dovesse essere le strade di Muriel e dell'Atalanta si separeranno molto presto.