Atalanta, Muriel sorride, Palomino no: il punto sugli infortunati

Viglia di Champions League per l’Atalanta che domani sfida lo Young Boys. Le attenziooni di tutti sono sugli infortunati della Dea che da inizio stagione ad oggi ha visto riempirsi la propria infermeria. Zapata è tornato contro l’Inter e guiderà l’attacco anche domani, nel frattempo arrivano novità importanti per il settore offensivo sulle condizioni di Muriel.

Infortunio Muriel, l’Atalanta sorride

Il colombiano è assente da un mese per un problema muscolare che però sembra essere superato. Oggi sosterrà un test per capire come stia proseguendo il cammino verso il recupero e tutti si aspettano notizie positive. Per primo Gasperini che in conferenza stampa, oggi, ha detto sul giocatore “è arruolabile per la gara, verrà in panchina”.

Ci sarà quindi Muriel, non a pieno servizio, ma come carta da giocarsi a partita in corso. Non è una novità, il giocatore è stato utilizzato spesso per cambiare le partite nel secondo tempo e lo ha fatto in molte occasioni.

Stop più lungo per Palomino

Non ci sono solo buone notizie per l’Atalanta sul fronte infortunati. Palomino infatti si è procuratore una lesione muscolare che lo costringerà ai box sia contro lo Young Boys, sia probabilmente contro il Milan domenica prossima. Il difensore argentino dovrebbe approfittare della sosta per rientrare ed essere di nuovo a disposizione contro l’Empoli il 17 ottobre, oppure il 20 dello stesso mese nel big match con il Manchester United. Al suo posto domani giocherà Djimsiti.

Ci vorrà invece ancora del tempo prima di rivedere sul terreno di gioco Hateboer. L’esterno destro si è sottoposto durante l’estate ad un intervento chirurgico al piede. I tempi di recupero sono di almeno tre mesi, ma essendo un infortunio di lunga data è possibile che la fine dell’incubo arrivi verso la fine dell’anno. Continuerà quindi anche per i prossimi impegni dell’Atalanta il ballottaggio tra Mahele e Zappacosta.