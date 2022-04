Atalanta - Napoli 1-3: tabellino e dove vedere gli highlights

Vittoria netta e pesante per il Napoli sul campo dell'Atalanta: il 3 a1 a domicilio al Gewiss Stadium riporta momentaneamente in testa al campionato i partenopei a pari punti con il Milan. La squadra di Spalletti colpisce con Insigne, Politano ed Elmas. La rete nerazzurra di De Roon aveva riaperto il match all'inizio della ripresa, ma non è bastata alla squadra di Gasperini per riprendere la partita e conquistare almeno un pari. Nel finale il tris napoletano. I bergamaschi ora hanno davanti l'impegno di Europa League.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti (19' st Maehle), Scalvini, Palomino; Hateboer (1' st Boga), De Roon, Freuler (38' st Pasalic), Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi (1' st Miranchuk); Muriel (38' st Cissè). A disposizione: Sportiello, Pezzella, Pessina, Demiral, Mihaila, De Nipoti. Allenatore: Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (25' st Fabian Ruiz); Politano (14' st Elmas), Mertens (43' st Malcuit), Insigne (25' st Lozano). A disposizione: Marfella, Idasiak, Ghoulam, Tuanzebe, Demme, Ambrosino. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Di Bello

MARCATORI: 14' pt Insigne (N), 37' pt Politano (N), 13' st De Roon (A), 36' st Elmas (N)

NOTE: Ammoniti: Palomino, De Roon (A); Juan Jesus, Ospina, Lozano, Anguissa (N); Recupero: 2' pt, 5' st.

Atalanta - Napoli 1-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Atalanta - Napoli 1-3 giocata domenica 3 aprile sono disponibili su Sky Sport