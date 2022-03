Atalanta "giallo" Muriel, Spalletti in ansia per Zielinski e Fabian Ruiz

Si riempie di ostacoli la corsa di Atalanta e Napoli verso la sfida di domenica prossima che mette in palio punti pesanti per quarto posto e Scudetto. La Dea sa già che dovrà rinunciare a Zapata e Toloi, entrambi infortunati, e anche il Napoli non avrà due titolari inamovibili negli stessi ruoli visto che Osimhen e Rrahmani sono squalificati, in più a Spalletti mancherà anche Di Lorenzo.

Atalanta, mistero Muriel verso il Napoli

A Zingonia oggi però è scattato l'allarme anche per Luis Muriel. L'attaccante, unico vero possibile riferimento centrale in rosa visto che il connazionale Zapata non ci sarà, ieri non è andato nemmeno in panchina con la Colombia, nel match che ha decretato l'esclusione dai Mondiali dei cafeteros. Al momento nulla filtra, la speranza è che si sia trattata di una scleta tecnica, difficile visto che proprio il giocatore dell'Atalanta aveva parlato alla vigilia del match alla stampa, oppure di un lieve problema fisico superabile prima di domenica e anche della sfida di Europa League con il Lipsia.

Poco sono le alternative per Gasperini, se Muriel dovesse mancare l'appuntamento, il tecnico dovrà inventarsi qualcosa visto che anche Boga è acciaccato. Due le soluzioni possibili al momento: o l'avanzamento di Pasalic che però fatica quando deve fare il riferimento centrale, oppure l'inserimento di Miranchuk dall'inizio con il russo che però ha steccato più volte in questa stagione.

Napoli, anche Zielinski e Fabian Ruiz ko

A Castelvolturno la giornata non è stata migliore che a Zingonia. Spalletti ha perso per l'allenamento odierno Fabian Ruiz a causa di attacco influenzale, niente di grave certo, ma da qui a domenica mancano solo due sedute di allenamento e lo spagnolo dovrà essere valutato. Da monitorare anche la situazione Zielinski, il polacco è uscito a causa di un problema alla coscia negli ultimi minuti della sfida con la Svezia in cui la Polonia si è qualificata al Mondiale. Proprio dal Paese natale del trequartista assicurano che non è nulla di grave, a Napoli lo aspettano per gli esami del caso, al momento comunque la sua presenza sembra a rischio. Un bel problema perché nella zona mediana del campo anche Anguissa non è al meglio anche se sta forzando i tempi del recupero per essere in campo al Gewiss Stadium.