Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: nerazzurri con Zapata, Gattuso pensa a Osimhen

A caccia della finale. Atalanta e Napoli, nella serata di mercoledì 10 febbraio (fischio d'inizio alle 20.45), si sfideranno al Gewiss Stadium nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. All'andata, allo stadio Maradona, la gara terminò sul punteggio di 0-0: un risultato che permetterà agli azzurri di passare il turno anche in caso di parità con reti al 90'.

Atalanta-Napoli, le scelte dei due allenatori

Gasperini, per il match con il Napoli, si affiderà al consueto 3-4-2-1. In difesa mancherà lo squalificato Romero, con il suo posto che verrà preso da Palomino per completare il reparto con Toloi e Djimsiti. Dubbi sulla corsia destra, dove Hateboer è ancora out e Maehle non è al meglio: se il danese dovesse farcela giocherà lui dal primo minuto, altrimenti verrà avanzato Toloi sulla linea di centrocampo con De Roon spostato sulla fascia. In attacco Zapata con alle sue spalle Ilicic e Pessina.

Gattuso, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Emergenza in difesa, dove saranno out Koulibaly, positivo al Covid, e Manolas, messo ko da una distorsione alla caviglia destra. La coppia centrale sarà quindi composta da Maksimovic ed uno tra Rrahmani e Di Lorenzo. A centrocampo Demme in cabina di regia con Elmas e Zielinski (favorito su Bakayoko) ai lati, mentre in attacco si candida per una maglia da titolare Oshimen.

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Pessina; Zapata. All. Gasperini

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Oshimen, Insigne. All. Gattuso