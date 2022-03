Atalanta-Napoli si gioca anche sul mercato, duello per Barak

Due settimane di pausa per le Nazionali, ma Gasperini e Spalletti già pensano a domenica 3 aprile. Atalanta e Napoli si sfideranno al Gewiss Stadium in un crocevia di straordinaria importanza per la stagione delle due squadre. La Dea non può più sbagliare se vuole continuare a inseguire un quarto posto ad oggi molto difficile, attenzione però anche all'Europa visto che il giovedì successivo ci sarà il match dei quarti di Europa League con il Lipsia. Calendario più leggero, ma posta in gioco molto più pesante per il Napoli che a Bergamo non può fallire l'apuntamento con la vittoria, il rischio è infatti quello di veder scappare il Milan che già è distante tre punti.

Atalanta-Napoli si gioca anche sul mercato: piace Barak

La partita in campo potrebbe essere seguita da quella sul mercato. Le due formazioni infatti avrebbero messo nel mirino Antonin Barak, leader tecnico dell'Hellas Verona che secondo molti è destinato al salto in una big la prossima estate. Gli scaligeri aspettano solo l'offerta giusta, non meno di 20 milioni, questo il prezzo fissato da Setti, e sanno che probabilmente l'assegno arriverà visto il super campionato del giocatore della Repubblica. Dieci gol e quattro assist, è il centrocampista più prolifco della Serie A, al Napoli servirebbe per essere schierato nella linea dei trqeuartisti, alla Dea per infoltire la rosa di chi solitamente gioca alle spalle della punta: Ilicic infatti ha 34 anni, Malinovskyi è corteggiatissimo sul mercato e per Miranchuk potrebbe essere arrivato il momento di salutare.

La Dea si è tutelata a gennaio acquistando Boga per 20 millioni di euro, ma potrebbe non bastare a Gasperini. Dal canto suo Giuntoli vedrà partire Insigne, starebbe cercando un esterno puro, ma chissà che alla fine un jolly come Barak non possa essere la carta giusta contando che l'anno prossimo ci sarà anche da affrontare la Champions League con ogni probabilità e nel ruolo di numero 10 in rosa c'è il solo Zielinski. Probabilmente per Barak non sarà un duello, sul gocatore infatti ci sarebbero anche Inter, Milan e alcuni club esteri.