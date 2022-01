Atalanta, il Newcastle fa sul serio per Gosens e Zapata: c’è la super offerta

Il fondo saudita PIF vuole risollevare il Newcastle, penultimo in classifica in Premier League e a forte rischio retrocessione. Per farlo ha tutta l'intenzione di mettere sul piatto la sua enorme potenza economica e ora punta i gioielli dell’Atalanta. Robin Gosens e Duvan Zapata sono entrati nel mirino del magpies che stanno alzando il pressing.

L’offerta del Newcastle per Gosens e Zapata dell’Atalanta

I sauditi, secondo gli ultimi rumors, hanno messo sul piatto 65 milioni di euro per strappare a Gasperini i due titolari, ma al momento la maxi offerta non basta. I nerazzurri alzano il muro e solo per il colombiano chiedono almeno 45 milioni. La Dea non ha bisogno di cedere, lo dimostrano un bilancio in ordine e l’ultimo acquisto di Boga da 20 milioni di euro e vuole proteggere i suoi gioielli anche perché da qui a fine mese sarebbe quasi impossibile sostituirli.

Tutto finito quindi? Assalto respinto? No, perché il Newcastle non ha nessuna intenzione di arrendersi e se non è ancora riuscito a sfondare la porta principale, cercherà di passare da quella secondaria, tentando cioè i giocatori con ingaggi altissimi.

Ingaggi faraonici per Gosens e Zapata

Ad oggi Gosens percepisce meno di un milione di euro, 800 mila per essere precisi, mentre Zapata ha uno stipendio da 1,8 milioni. Il piano dei magpies è chiaro, cercare di spingere i giocatori all’addio offrendo al primo 3,5 milioni e al secondo 6. Due offerte altissime che però rischiano di non fare breccia nel cuore dei due calciatori. A giocare a favore della permanenza all’Atalanta c’è infatti il fattore tecnico, a Bergamo i due titolari di Gasperini si stanno giocando per l’ennesima volta l’accesso alla prossima Champions League, mentre in Inghilterra finirebbero per lottare per la salvezza, almeno fino al termine di questa stagione. La volontà dell’Atalanta e lo scenario di classifica per ora bloccano l’assalto del Newcastle che però non si arrende e fino a fine gennaio continuerà il pressing.