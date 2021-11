Atalanta: Gosens punta il Napoli, Lovato torna a casa

Recuperato Pessina, l’Atalanta fa la conta in vista della sfida contro lo Spezia, e soprattutto del match di Champions League con lo Young Boys del 23 novembre. In Svizzera la Dea si gioca una fetta importante di qualificazione agli ottavi, Gasperini non ci arriverà al completo, ma forse nemmeno in emergenza come nelle ultime settimane.

Atalanta, le ultime news sull’infortunio di Lovato

La buona notizia è che, dopo Pessina, anche Toloi sembra essere pronto per tornare in campo. Il difensore andrà gestito perché è fuori da un mese a causa di un problema muscolare. Le due settimane di sosta per le Nazionali lo hanno aiutato a rientrare al lavorare con i compagni, sarà pronto per lo Spezia, a quel punto toccherà a Gasperini e allo staff medico decidere come utilzzarlo.

In difesa si è fermato anche Lovato sempre per un infortunio muscolare durante l’ultima sfida con la Nazionale Under 21 di cui presto lascerà il ritiro. Tornerà subito a Bergamo per gli esami del caso e da questi si capirà quanto dovrà stare fuori, sperando che le notizie siano positive, anche se appare improbabile che possa già essere pronto per lo Spezia.

Infortunio Gosens: l’Atalanta non lo riavrà prima di dicembre

Due sono invece i lungodegenti: Gosens e Hateboer. Il tedesco è fuori dal 30 settembre, sta rispettando la tabella di marcia ma salterà ancora, con ogni probabilità, Spezia, Young Boys, Juventus e Venezia. La speranza di tutti è quella di poterlo rivedere in campo contro il Napoli il 4 dicembre, di sicuro non per novanta minuti, per mettere benzina nel motore in vista della decisiva sfida di Champions League contro il Villareal dell’8.

Tempi decisamente più lunghi per Hateboer che è ancora alle prese con il percorso di recupero dopo l'operazione al piede. L’olandese, fermo dalla scorsa estate, non tornerà prima di gennaio 2022.