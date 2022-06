Atalanta, chi è Nuno Tavares: velocità e tecnica per Gasperini

Il calciomercato dell’Atalanta si muove sugli esterni. L’addio di Gosens a gennaio è stata una perdita pesante, Zappacosta non lo ha fatto rimpiangere a livello di prestazioni, ma i gol del tedesco, tanti nelle ultime due stagioni, sono mancati e non poco. Per questo la Dea sta cercando un nuovo esterno sinistro che possa essere titolare in modo da dirottare l’azzurro sulla destra e avere di nuovo due stantuffi sulle corsie, dove Gasperini ha spesso vinto le partite.

Nuno Tavares nel mirino dell’Atalanta

Una pista concreta sembra essere quella che porta a Nuno Tavares, mancino di 22 anni di proprietà dell’Arsenal che l’estate scorso lo strappò al Benfica, superando anche il Napoli, per 8 milioni di euro. Arteta lo ha utilizzato 22 volte in Premier League in questa stagione, ma solo in 13 occasioni è partito titolare. Per questo il giocatore è cedibile per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, un prezzo che l’Atalanta non valuterebbe troppo alto.

Il perché del possibile addio ai londinesi e del poco utilizzo con i gunners è da ricercare nelle caratteristiche del ragazzo. Nuno Tavares ha una velocità di tutto rispetto e una ottima tecnica individuale che lo rendono pericoloso quando ha spazio per avanzare sulla linea esterna. Doti che sarebbero perfette per il modulo della Dea con gli esterni che hanno la possibilità di arrivare sul fondo e di inserirsi anche in area di rigore.

Il problema è che l’Arsenal gioca con la difesa a quattro e con due ali pure che quindi tolgono spazio ai terzini senza contare che in un sistema tattico di questo genere è molto importante la fase difensiva. Nel 3-4-2-1 di Gasperini Nuno Tavares potrebbe, coperto dai tre centrali, spiccare il volo ed è per questo che da Bergamo sono partiti gli apprezzamenti e anche già i colloqui con l’Arsenal.