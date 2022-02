Atalanta: Djimsiti risolve i problemi, ma l’attacco preoccupa

Il primo passo è stato fatto, la vittoria 2-1 contro l’Olympiakos regala all’Atalanta un piccolo vantaggio da sfruttare, più che da gestire, in vista della sfida di Atene tra sette giorni. La Dea domina la sfida, lo dicono i numeri, oltre il 65% di possesso, quindici conclusioni verso la porta avversaria, ma si aggrappa a Djimsiti per non subire una sconfitta che sarebbe stata incredibile e bruciante.

Atalanta: Djimsiti goleador, ma si ferma Muriel

Tutto è ben quel che finisce bene, perché l’inizio era stato traumatico con l’Olympiakos ad ammutolire il Gewiss Stadium dopo appena un quarto d’ora con Soares. Ora si può dire che è stato un incidente di percorso e niente più, ma durante il match nonostante il predomini,o sembrava che la serata potesse diventare stregata. Ci ha pensato Djimsiti con due zampate a rimettere partita a qualificazione sulla strada giusta, ma tra tante buone notizie, la prestazione della squadra su tutte, c’è qualcosa che deve preoccupare e non poco Gasperini.

Il micidiale attacco della Dea si è perso e oggi si è di nuovo infortunato Muriel. Il colombiano è uscito per un problema muscolare, non il primo sia in stagione che in carriera. Domani se ne saprà di più, ma con il ko anche di Zapata la situazione diventa disperata, non ci sono infatti più centravanti di ruolo in rosa, visto che Piccoli è stato prestato al Genoa. La fabbrica del gol atalantino, che in campionato ha già mandato in rete 16 giocatori, ha un problema con il suo attacco. Il super Pasalic di inizio stagione, otto gol per il croato, non inquadra più la porta, Pessina deve ritrovare la giusta verve, Boga ha bisogno di tempo per entrare nei meccanismi, mentre Ilicic e Miranchuk sono ai box. L’unico che continua a dispensare perle è Malinovskyi, basterà per rimanere agganciati al treno Champions in campionato e continuare a correre in Europa League?