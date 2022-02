Atalanta, anche Palomino ko per l’Europa League

L’Europa per ritrovare certezze e soprattutto la vittoria. L’Atalanta prepara nel quartier generale di Zingonia la sfida contro l’Olympiakos in Europa League di giovedì prossimo, occasione ghiotta per rimettere dritta la barra dopo l’ultimo periodo difficile. Il pareggio con la Juventus ha fatto vedere segnali importanti, la Dea è andata ad un passo dalla vittoria che avrebbe significato controsorpasso in classifica e quarto posto di nuovo agganciato.

Atalanta, le ultime notizie in vista dell’Olympiakos

Danilo ha però spezzato il sogno allungando a cinque le partite senza successi della formazione di Gasperini che giovedì parte favorita contro i greci, primi della classe in patria, ma avversario che non può spaventare la Dea.

Il problema per l’Atalanta è che, ancora una volta, non potrà schierare la formazione migliore, soprattutto nel settore avanzato, Oltre a Zapata, fuori a lungo, e Ilicic, out a tempo indeterminato, non ci sarà nemmeno MIranchuk alle prese con un guaio muscolare e che anche anche oggi ha lavorato a parte.

Palomino verso il forfait

In difesa diventa sempre più probabile il forfait di Palomino. Il centrale sia lunedì che oggi non si è allenato con il gruppo e difficilmente verrà rischiato, così dovrebbe essere confermato Djimsiti nell'undici iniziale con Toloi e Demiral davanti a Musso pronto a tornare padrone.

Difficile ipotizzare oggi con qualche formazione Gasperini giocherà, possibile turnover in attacco con Pasalic, Pessina e Malinovskyi che scaldano i motori dopo che domenica alle spalle delle punte è stato schierato Koopmeiners. Domani sarà una giornata importante per capire se Muriel conserverà il posto da titolare da centravanti oppure se il tecnico di Grugliasco proverà qualche altra invenzione.