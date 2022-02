Atalanta-Olympiakos, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Dea riparte dall’Europa per dimenticare gli ultimi risultati in campionato. Il pari con la Juve ha lasciato tanta amarezza per come è arrivato, ma è già il momento di voltare pagina, domani, giovedì 18 febbraio, a Bergamo alle 21 arriva l’Olympiakos per la gara di andata di Europa League, tra una settimana si giocherà il ritorno in Grecia. Gasperini vuole provare a chiudere la pratica il prima possibile, anche se non sarà semplice. I biancorossi infatti sono cliente pericoloso che in patria è primissimo nella massima serie senza aver perso nemmeno una gara. Numeri importanti, che non rendono i greci favoriti, ma che sono comunque indice di una sfida non facile per l’Atalanta.

Atalanta-Olympiakos: le scelte di Gasperini

L’avvicinamento al match non ha portato buone notizie dall’infermeria a Gasperini che oltre a Zapata, Ilicic e Miranchuk, perde anche Paolomino, difficile il suo recupero visto che si è allenato a parte negli ultimi giorni. In porta potrebbe essere confermato Sportiello, davanti a lui c’è pochissima scelta e così toccherà ancora a Djimsiti, Demiral e Toloi. Sugli esterni Maehle dovrebbe vincere il ballottaggio con Hateboer, in mediana Freuler e De Roon sembrano abbastanza certi del posto. Nel tridente offensivo tutto è in bilico, Muriel dovrebbe giocare dall’inizio perché è l’unico centravanti di ruolo attualmente in rosa, Pasalic e Boga sono al momento in vantaggio su Pessina e Malinovskyi.

Atalanta-Olympiakos: le scelte di Pedro Martins

I Greci dovrebbero presentarsi al Gewiss Stadium con il solito 4-3-3 e con il trio offensivo formato da Masouras, Soares e Camara. Nell’undici titolare ci saranno anche tre vecchie conoscenze del calcio italiano, a guidare la difesa saranno infatti l’ex Genoa e Milan Sokratis Papastathopoulos, che in carriera ha vestito anche le prestigiose maglie di Arsenal e Werder Brema e Manolas, tornato in patria a gennaio dopo le esperienze con Roma e Napoli. In mediana spazio a M’Vila, per lui una parentesi, non troppo esaltante a dire il vero, nell’Inter.

Atalanta-Olympiakos: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Pasalic, Boga; Muriel.

Olympiacos (4-3-3): Vaclik; Lala, Manolas, Papastathopoulos, Reabciuk; M’vila, Camara, Bouchalakis; Masouras, Soares, Camara.

Atalanta-Olympiakos in diretta tv e streaming gratis

I tifosi della Dea che non potranno essere allo stadio potranno guardare la partita in diretta tv e in streaming gratis su TV 8, il match sarà trasmesso anche sul satellite sui canali Sky al numero 201 e 252 e in streaming sulla piattaforma DAZN, ricordiamo che nelle ultime due opzioni è necessario aver sottoscritto l’abbonamento alle emittenti.