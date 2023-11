Atalanta in Europa League, perché è importante arrivare primi nel girone

L'Atalanta continuerà la sua strada in Europa League, questo è certo. La vittoria sullo Sturm Graz ha consegnato a Gasperini il pass per la seconda fase della competizione che sarà tutta a scontri diretti con gare di andate e ritorno. Oggi però la Dea scende in campo per vincere contro lo Sporting Lisbona con tre punti di vantaggio e la possibilità anche solo di pareggiare per essere sicura del primo posto. Se così fosse l'ultima giornata, e la partita con il Rakow, sarebbe ininfluente per la sua classifica.

Cosa cambia tra arrivare primi o secondi in Europa League

Arrivare primi sarebbe molto importante per i bergamaschi che salterebbero così il playoff in cui in tabellone entreranno anche le squadre che sono arrivate terze nei gironi di Champions League. In pratica le seconde sfidano le fuoriuscite della massima competizione, mentre le prime vanno direttamente agli ottavi saltando però due partite, non male visto che a febbraio la Dea spera di essere ancora pienamente in corsa per il quarto posto in campionato.

Inoltre la sfida del playout rischia di essere molto difficile, al momento tra le possibili squadre "retrocesse" dalla Champions ci sono corazzate del calibro di Manchester United oppure una tra Newcastle, Milan e Psg, oppure il Lens in grande risalita in Ligue 1, o ancora il Porto se dovessero perdere lo scontro con lo Shakhtar Donetsk oppure il Feyenoord che è campione d'Olanda in carica e secondo in classifica in questo momento. Tutte squadre temibili e ferite per l'uscita dalla Champions League, per questo la Dea deve conquistare quel punto e chiudere prima nel girone.