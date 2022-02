Il progetto americano per rendere l’Atalanta ancora più forte

L’Atalanta diventa in parte americana, senza snaturarsi e con la famiglia Percassi ancora ben salda al timone. Gli americani con Stephen Pagliuca in testa non faranno la rivoluzione, l’intenzione è quella di continuare sulla strada avviata ormai qualche anno fa, la stessa che ha conquistato i nuovi investitori, una decina in tutto, che vogliono far crescere ancora la squadra a livello internazionale senza però tralasciare il rapporto con la città di Bergamo.

Gli americani e l’Atalanta: il progetto spicca il volo

Tra una settimana Pagliuca con qualche collaboratore arriverà in Italia per la prima volta da quando il comunicato ufficiale ha sancito l’acquisizione delle quote societarie. Sarà il momento in cui impostare il lavoro per il futuro con l’obiettivo di far crescere l’internazionalità della Dea che a livello sportivo significa puntare a restare stabilmente in Champions League. Servono investimenti per rimanere al passo, e magari superare, le big, ed è possibile che arrivino anche nel caso in cui il quarto posto quest’anno non venisse raggiunto.

Gli americani non arrivano a fine speculativo ma per far crescere l’Atalanta con alcuni punti che rimarranno fermi. La squadra dirigenziale con Sartori, Marino e la famiglia Percassi e l’allenatore Gasperini non si toccano, e gli investimenti, anche di mercato, saranno mirati, come sempre, verrebbe da dire ma questa volta con un aumento dei fondi. Non è un caso che ieri si è tornato a parlare per l’attacco del futuro di Divock Origi, in scadenza di contratto con il Liverpool e “scartato” a gennaio per un ingaggio da oltre quattro milioni all’anno impossibile da sostenere per l’Atalanta attuale. Forse per quella futuao non sarà un’utopia, per restare tra le grandi servono sforzi econimici che chi è entrato a far parte della famiglia atalantina mettendo sul tavolo 300 e più milioni sembra in grado di sostenere.