Atalanta-Psg, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E' il grande giorno della Bergamo che ama la sua "Dea", ma anche una serata speciale per tutti gli appassionati di calcio. Il sogno Atalanta continua. Stasera c'è la Champions League in tv: in cartellone Atalanta-Paris Saint Germain, primo quarto di finale visibile sia in chiaro che in pay tv. Calcio d'inizio alle 21 al da Luz di Lisbona.

Atalanta-Psg, dove vedere la partita in diretta tv

La partita è trasmessa in diretta sia in chiaro sia su pay tv. Canale 5 trasmette alle 21 da Lisbona la partita Atalanta-Psg con telecronaca affidata come di consueto a Pierluigi Pardo affiancato da Aldo Serena come seconda voce. Post partita in studio per le analisi e commenti di Alberto Brandi e del suoi ospiti.

Sky Sport Uno e Sky Sport Football trasmettono in diretta Atalanta-Psg con telecronaca di Fabio Caressa con Beppe Bergomi, in più Massimiliano Nebuloni e Alessandro Alciato a bordo campo. Prepartita dalle 20 e poi al termine della partita va in onda "Studio Champions League Show" condotto da Ilaria D'Amico e con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso e Paolo Condo' prima a introdurre e poi ad analizzare la gara; in collegamento da Lisbona c'è Gianluca Di Marzio per le bombe di mercato.

Atalanta-Psg, dove vedere la partita in diretta streaming

Atalanta-Psg sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo e su Mediaset Play.

Le probabili formazioni di Atalanta-Psg

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, A.Gomez; Zapata. ALL.: Gasperini. A DISP.: Rossi, Sutalo, Palomino, Czyborra, Guth, Castagne, Malinovskyi, Cortinovis, Muriel, Da Riva, Piccoli, Colley.

PSG (4-3-3): K.Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; A.Herrera, Marquinhos, Gueye; P.Sarabia, Icardi, Neymar. ALL.: Tuchel. A DISP.: Sergio Rico, Diallo, Bakker, Dagba, Pembele, Mbe Soh, Paredes, Draxler, Ruiz-Atil, Mbappé, Choupo-Moting, Kalimuendo.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra).