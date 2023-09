Atalanta-Rakow, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'Atalanta fa il suo esordio in Europa League in questa stagione sfidando il Rakow nella prima gara del girone che vede al via anche Sporting Lisbona e Sturm Graz. I bergamaschi vogliono trovare continuità dopo un inizio di campionato con due successi e due sconfitte. I polacchi rischiano di essere un osso duro, hanno infatti superato tutti i turni preliminari di Champions League arrivando fino alla finale e facendo tremare il Copenghan con i danesi che sono volati ai gironi solo grazie alla vittoria esterna per 1-0.

Atalanta-Rakow: le scelte di Gasperini

Nell'Atalanta problema centravanti per Gasperini che non avrà a disposizione il lungodegente Touré e l'infortunato Scamacca, la coppia offensiva dovrebbe essere formata da Muriel e De Ketelaere, anche se Lookman non è ancora tagliato fuori dalla corsa per uno dei due posti. Alle spalle del duetto offensivo spazio a Koopmeiners, per il resto dovrebbero giocare tutti i titolari con Musso in porta favorito su Carnesecchi.

Atalanta-Rakow: le scelte di Szwarga

Nel Rakow l'uomo da tener d'occhio è il centravanti Lukasz Zwolinski che ha già segnato 6 gol in stagione e sarà il pericolo numero uno per la difesa della Dea. Probabile la conferma del 3-4-2-1 con in appoggio all'unica punta il tedesco Kittel e Nowak. Due i possibili assenti Silva e Lopez, entrambi centrocampisti.

Atalanta-Rakow: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Muriel. All. Gasperini.

Rakow (3-4-2-1): Kovacevic; Racovitan, Kovacevic, Rundic; Tudor, Papanikolau, Kochergin, Plavsic; Nowak, Piasecki; Zwolinski. All. Szwarga.

Atalanta-Rakow in diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Rakow sarà trasmessa in tv in chiaro, quindi gratis, su TV8, oltre che a pagamento su Sky ai canali Sport Uno, 4K e Sport al 252. Per lo streaming saranno attivi i canali Dazn, Sky Go e Now Tv.