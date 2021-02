Atalanta-Real Madrid, le probabili formazioni: Ilicic con Zapata, spagnoli in emergenza

Una gara che promette spettacolo. L'Atalanta, reduce dalla travolgente vittoria per 4-2 contro il Napoli in campionato, ospiterà al Gewiss Stadium nella serata di mercoledì 24 febbraio il Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League (fischio d'inizio alle 21). Una sfida che, malgrado la differenza di blasone tra le due formazioni, potrebbe regalare qualche sorpresa: la squadra di Gasperini ha infatti ormai assunto una dimensione europea, come dimostrato dai risultati ottenuti nelle ultime due stagioni nella massima competizione continentale, mentre gli spagnoli non sono più la corazzata invincibile di qualche anno fa. E i nerazzurri, quando sono in giornata, hanno già dimostrato di poter mettere alle corde qualsiasi avversario: basti ricordare, ad esempio, la vittoria per 2-0 dello scorso 25 novembre sul campo del Liverpool.

Atalanta-Real Madrid, le scelte dei due allenatori

Gasperini, per il match contro il Real, si affiderà al 3-4-1-2. In attacco Ilicic è favorito su Muriel per comporre il tandem con Zapata, con Pessina chiamato ad agire da trequartista. In mezzo al campo De Roon e Freuler con Maehle e Gosens sulle corsie esterne, mentre in difesa Djimsiti e Palomino si giocano una maglia per completare il reparto con Romero e Toloi.

Situazione di piena emergenza invece per i madrileni, che dovranno fare a meno di Marcelo, Sergio Ramos, Hazard, Benzema, Carvajal, Rodrygo, Militao, Valverde e Odriozola. Formazione quindi praticamente obbligata per Zidane, che si affiderà ad un 4-3-3 nel quale il tridente offensivo sarà composto da Asensio, Mariano Diaz e Vinicius. A centrocampo Modric, Casemiro e Kroos, con la difesa formata invece da Vazquez, Varane, Nacho e Mendy.

Atalanta-Real Madrid, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Vinicius. All. Zidane